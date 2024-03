Il leader del Cremlino: "Non rimarranno impuniti"

L’Ucraina sta lanciando attacchi su aree popolate in Russia per disturbare il voto delle elezioni presidenziali. È quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. “Come sapete, oggi nel nostro Paese, in conformità con la Costituzione russa, sono iniziate le elezioni presidenziali”, ha detto, “per disturbare il processo di voto e intimidire la popolazione almeno nelle regioni confinanti con l’Ucraina, il regime neonazista di Kiev ha concepito e sta cercando di realizzare una serie di azioni armate dimostrative criminali“. Poi il capo del Cremlino ha aggiunto: “Questi attacchi non rimarranno impuniti“.

