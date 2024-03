Scontata la riconferma di Vladimir Putin

Si sono aperti in Russia i seggi per le Elezioni presidenziali di tre giorni che quasi certamente estenderanno il governo del presidente Vladimir Putin di altri sei anni dopo aver soffocato il dissenso. In un seggio elettorale di Mosca, le persone hanno cominciato a entrare per votare dopo che all’interno è stato suonato l’inno nazionale russo. Le elezioni si svolgono sullo sfondo di una spietata repressione che ha paralizzato i media indipendenti e importanti gruppi per i diritti umani e ha dato a Putin il pieno controllo del sistema politico. L’attuale capo del Cremlino, infatti, si candida per il suo quinto mandato praticamente senza rivali. Ciò avviene anche nel momento in cui l’operazione militare di Mosca in Ucraina entra nel suo terzo anno. Gli elettori voteranno da venerdì a domenica presso i seggi elettorali negli 11 fusi orari della Russia. I primi seggi elettorali sono stati aperti alle 8 del mattino ora locale nelle regioni più orientali del Paese, Chukotka e Kamchatka.

