Lo ha affarmato il direttore dei servizi segreti esteri (SVR) russi, Sergei Naryshkin

Il presidente francese Emmanuel Macron ha “folli sogni paranoici” sulla guerra in ucraina di cui dovrebbe liberarsi. È quanto ha affarmato il direttore dei servizi segreti esteri (SVR) russi, Sergei Naryshkin, commentanto le parole di Macron “che propone direttamente di inviare contingenti militari in Ucraina“. Lo riporta l’agenzia Tass.

Cremlino: “Francia sempre più coinvolta in conflitto”

La Francia è sempre più coinvolta nel conflitto in Ucraina. È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Abbiamo letto le dichiarazioni del Presidente francese Emmanuel Macron”, ha osservato Peskov, “che la Russia sia un avversario per la Francia è ovvio, perché la Francia è già coinvolta nella guerra in Ucraina”. “Di fatto, la Francia partecipa indirettamente a questa guerra”, ha aggiunto, “e, a giudicare dalle dichiarazioni del Presidente, non le dispiace aumentare il grado di coinvolgimento”

