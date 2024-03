Problemi segnalati nei ristoranti in tutto il mondo

(LaPresse) Segnalati in tutto il mondo guasti al sistema di McDonald’s, che hanno fatto chiudere alcuni ristoranti per ore e hanno provocato lamentele sui social da parte dei clienti. La catena di fast food ha parlato di una “interruzione tecnologica” in via di risoluzione. McDonald’s in Giappone ha scritto su X che “le operazioni sono temporaneamente interrotte in molti dei nostri negozi a livello nazionale“. A Tokyo in uno dei ristoranti i camerieri prendono le ordinazioni a penna e i pagamenti vengono effettuati in contante per ovviare allo stop dei sistemi digitali.

