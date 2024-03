McDonald's in Giappone ha scritto su X che "le operazioni sono temporaneamente interrotte in molti dei nostri negozi"

Sono stati segnalati oggi in tutto il mondo guasti al sistema di McDonald’s, che hanno fatto chiudere alcuni ristoranti per ore e hanno provocato lamentele sui social da parte dei clienti. La catena di fast food ha parlato di una “interruzione tecnologica” in via di risoluzione. McDonald’s Corp., con sede a Chicago, ha dichiarato che i problemi non sono legati a un problema di sicurezza informatica. “Siamo consapevoli di un’interruzione tecnologica che ha colpito i nostri ristoranti. Il problema è ora in via di risoluzione”, si legge in un comunicato, “ringraziamo i clienti per la loro pazienza e ci scusiamo per i disagi che questo può aver causato”.

McDonald’s in Giappone ha scritto su X che “le operazioni sono temporaneamente interrotte in molti dei nostri negozi a livello nazionale“, definendolo “un guasto al sistema”. Anche il sito web Downdetector ha segnalato un picco di problemi con l’app di McDonald’s nelle ultime ore. “Tutti i ristoranti McDonald’s sono collegati a una rete globale ed è questo il problema”, ha dichiarato Patrik Hjelte, proprietario di diversi ristoranti McDonald’s nella Svezia centrale, parlando al quotidiano locale Nya Wermlands Tidning.

