Almeno 21 le vittime. L'Idf ha diffuso le immagini

Le Forze di difesa di Israele (Idf) affermano che sono stati uomini armati palestinesi a sparare giovedì contro la folla di civili in attesa di aiuti in piazza Kuwait a Gaza City, uccidendo almeno 21 persone e ferendone 150. Secondo l’indagine dell’Idf, riportata dal Times of Israel, quando un convoglio di 31 camion contenenti cibo e altri aiuti umanitari stava entrando in un corridoio stabilito da Israele nel nord della Striscia “uomini armati palestinesi continuavano a sparare mentre la folla di abitanti di Gaza cominciava a saccheggiare i camion”. L’esercito israeliano ha pubblicato alcune riprese aree che mostrano uomini armati aprire il fuoco in mezzo a una folla di civili. Secondo l’Idf si tratterebbe di palestinesi. Il filmato risalirebbe a un’ora prima che i camion degli aiuti arrivassero in un corridoio nel nord di Gaza dove successivamente è passato il convoglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata