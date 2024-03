Al suo posto ci sarà don Pierluigi Giroli

Papa Francesco non è ancora in piena forma. “Sono un po’ raffreddato e per questo ho chiesto al monsignore di leggere la catechesi”, ha detto il Pontefice in piazza San Pietro.

La catechesi – che continuando il ciclo di catechesi su ‘I vizi e le virtù’, viene incentrata sul tema ‘L’agire virtuoso’ – viene letta da don Pierluigi Giroli, come successo in più occasioni nelle scorse settimane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata