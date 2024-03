Il Pontefice non ha letto oggi la catechesi: "Sono ancora un pò raffreddato"

Il Papa mercoledì ha tenuto l’udienza generale in piazza San Pietro a 11 anni esatti dalla sua elezione in Vaticano. “Ancora sono un po’ raffreddato e per questo ho chiesto al monsignore di leggere la catechesi“, ha fatto sapere Bergoglio. “Perseveriamo nella fervida preghiera per quanti soffrono le terribili conseguenze della guerra“, ha detto poi il Pontefice. “Oggi – ha aggiunto a braccio il Santo Padre – mi hanno portato un rosario e un vangelo di un giovane soldato morto al fronte. Lui pregava con quelli. Tanti giovani, tanti giovani vanno a morire. Preghiamo il Signore prché ci dia la grazia di vincere quesa pazzia della guerra che sempre è una sconfitta”.

