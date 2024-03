L'esercito israeliano ha confermato la morte di Hadi Mustafa

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in Libano in un raid condotto da Israele con un drone vicino alla città meridionale di Tiro, lungo la strada Al-Hoash. Centrate una moto e un’auto. L’esercito israeliano ha confermato che una delle vittime è Hadi Mustafa, dirigente di Hamas in Libano, a capo di cellule terroristiche nel paese e coinvolti in attacchi contro ebrei ed israeliani in diversi paesi.

