Il gruppo estremista palestinese: "Non c'è nessuna verità in quanto pubblicato dal canale Al Arabiya"

Hamas smentisce la notizia, riportata ieri da Al Arabiya, secondo cui il gruppo avrebbe accettato una versione modificata di proposta Usa per un cessate il fuoco a Gaza. “Non c’è nessuna verità in quanto pubblicato dal canale Al Arabiya, attribuito a ‘un’alta fonte di Hamas’ secondo cui il movimento avrebbe ricevuto un’offerta internazionale per un cessate il fuoco prolungato a Gaza e per il ritorno graduale degli sfollati”, scrive Hamas, che smentisce anche il presunto prossimo “viaggio di una delegazione al Cairo per discuterne i dettagli”. “Esortiamo i media a garantire l’accuratezza e la credibilità delle notizie”, afferma il gruppo estremista palestinese.

Intanto continuano a essere tesi i rapporti tra Washington e Tel Aviv. Joe Biden negli ultimi giorni ha criticato le manovre di Benjamin Netanyahu e la gestione da parte del suo governo della guerra nella Striscia. Sta “danneggiando Israele più che aiutarlo”, aveva affermato il presidente degli Stati Uniti.

08:49 Accoltellati due israeliani vicino Gerusalemme, ucciso aggressore

Due israeliani sono rimasti lievemente feriti in un attacco con un coltello avvenuto stamattina sull’Autostrada 60 vicino Gerusalemme, a un checkpoint all’ingresso della città a Gush Etzion. Lo riportano i media locali. La polizia israeliana ha fatto sapere che l’aggressore è stato ucciso. Secondo quanto riporta il Jerusalem Post, le due persone rimaste ferite sono un 25enne e una 18enne.

08:39 Soldati israeliani sparano a Jenin, due morti

Due palestinesi sono morti e altri quattro sono rimasti feriti all’alba quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco a Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti mediche. Secondo Wafa, i soldati israeliani si sarebbero recati verso l’ospedale Khalil Suleiman e avrebbero aperto il fuoco contro un gruppo di cittadini che si trovavano di fronte al pronto soccorso dell’ospedale, ferendone alcuni, due dei quali sono poi morti per le ferite riportate.

08:31 Due palestinesi uccisi da forze Israele vicino Gerusalemme

Due palestinesi sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro di loro a un posto di blocco vicino alla cittadina di Al-Jib, a nordovest di Gerusalemme. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti sanitarie. Le due persone rimaste uccise sono state identificate come Abdullah Mamoun Assaf, di 16 anni, e Zaid Ward Khalaifeh, di 23 anni.

