Il Paese è in preda a sconvolgimenti politici dopo le dimissioni annunciate dal primo ministro Ariel Henry

Alcuni manifestanti si sono riuniti martedì a Port-au-Prince, capitale di Haiti, dando fuoco a pneumatici in mezzo a strade trafficate ed esponendo cartelli, nel mezzo degli sconvolgimenti politici in corso nel paese. Le proteste arrivano mentre Haiti si prepara per una nuova leadership dopo che il primo ministro Ariel Henry ha annunciato martedì che si dimetterà una volta creato un consiglio presidenziale transitorio. Ma a farsi strada nella corsa ci sono potenti bande che controllano l’80% di Port-au-Prince e chiedono di avere voce in capitolo nel futuro del travagliato paese centroamericano.

