È stato sottoposto a forti pressioni da parte delle potenti bande criminali del paese

Il premier di Haiti si dimetterà dopo la creazione di un governo di transizione e la nomina di un leader ad interim. L’annuncio è stato dato dal presidente della Guyana Irfaan Ali, che ha tenuto un incontro urgente in Giamaica con funzionari, tra cui il Segretario di Stato americano Antony Blinken, e membri del Caricom, un blocco commerciale regionale. Henry non ha partecipato all’incontro a porte chiuse, andato avanti per diverse ore per discutere di come fermare la crescente violenza ad Haiti.

I leader caraibici affermano di “riconoscere le dimissioni del primo ministro haitiano Ariel Henry” una volta creato un consiglio presidenziale di transizione e nominato un premier ad interim, è stato reso noto al termine. “Voglio ringraziare il Primo Ministro Henry per il suo servizio ad Haiti”, ha detto Ali. “Penso che siamo tutti d’accordo: Haiti è sull’orlo del disastro. Dobbiamo intraprendere un’azione rapida e decisiva”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata