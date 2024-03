Foto Twitter World Central Kitchen

Israele: "Circa cento razzi lanciati dal Libano"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 158. La prima nave con 200 tonnellate di aiuti umanitari del gruppo non governativo Open Arms ha lasciato questa mattina il porto cipriota di Larnaca in direzione di Gaza: l’imbarcazione utilizzerà il corridoio umanitario aperto dall’Ue.

Von der Leyen: “Catastrofe umanitaria, avanti con corridoio mare”

“Mentre parliamo, una nave sta salpando da Cipro verso il nord di Gaza. Trasporta il tipo più elementare di aiuto umanitario, che è anche quello più necessario oggi: il cibo, per una popolazione che si trova ad affrontare una catastrofe umanitaria”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al dibattito sul prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo.

“Questo corridoio marittimo è il risultato di una cooperazione internazionale senza precedenti, sotto la guida del presidente Nikos Christodoulides – ha continuato -. Abbiamo lavorato fianco a fianco non solo con Cipro, ma anche con gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Ero al porto di Larnaca pochi giorni fa, per assistere agli ultimi preparativi prima della partenza della nave. Quando sarà pienamente operativo, questo corridoio marittimo potrebbe garantire un flusso sostenuto, regolamentato e robusto di aiuti a Gaza. Questa è la prima volta dal 2005 che una nave è autorizzata a portare aiuti a Gaza. E si tratta di un’ulteriore ancora di salvezza per la popolazione di Gaza”.

Israele, lanciati oggi circa 100 razzi da Libano

L’esercito israeliano riferisce che circa 100 razzi sono stati lanciati oggi dal Libano contro Israele, in uno dei più pesanti attacchi provenienti dal confine nord di Israele dall’inizio della guerra a Gaza. Al momento non si hanno notizie di feriti né danni. Gli attacchi, che al momento non sono stati rivendicati, sembrano essere una risposta ai raid aerei israeliani di ieri contro Hezbollah in Libano.

L’esercito israeliano e gli Hezbollah libanesi si scambiano attacchi da quando, il 7 ottobre, è iniziata l’ultima guerra fra Israele e Hamas. Più di 220 combattenti di Hezbollah e quasi 40 civili sono stati uccisi da parte libanese, mentre in Israele il bilancio dei morti in questi attacchi è al momento di 9 soldati e 10 civili. Decine di migliaia di persone che vivevano vicino alla frontiera hanno lasciato le loro case da entrambi i lati del confine a causa dei combattimenti.

Salpata da Cipro nave Open Arms con aiuti per Gaza

È salpata da Cipro la nave della ong spagnola Open Arms carica di aiuti destinati alla Striscia di Gaza. Lo riferisce World Central Kitchen (WCK), la ong fondata dal famoso chef José Andrés, precisando che sull’imbarcazione ci sono 200 tonnellate di cibo. “Gli aiuti forniti da WCK sono salpati per Gaza con la nave di Open Arms. Abbiamo spedito quasi 200 tonnellate di cibo – riso, farina, legumi, verdure in scatola e proteine. Al fianco degli Emirati Arabi Uniti e del ministero degli Esteri di Cipro, il nostro team di soccorso sta lavorando per inviare il maggior numero possibile di barche di aiuti”, ha scritto WCK in un post su X.

Immagini di Associated Press in diretta hanno mostrato il momento in cui la nave veniva guidata fuori dal porto della città cipriota di Larnaca. L’invio di questo carico di aiuti costituisce un test per l’apertura di un corridoio marittimo per fornire aiuti alla Striscia, dove a 5 mesi dalla guerra tra Israele e Hamas la fame si sta diffondendo. La guerra, scatenata dall’attacco di Hamas nel sud di Israele del 7 ottobre, ha provocato oltre 30mila morti e ha spinto circa l’80% dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza ad abbandonare le proprie case. Secondo le Nazioni Unite, un quarto della popolazione di Gaza sta morendo di fame. Nell’attacco del 7 ottobre sono 1.200 le persone rimaste uccise e i militanti hanno preso in ostaggio circa 250 persone. I gruppi umanitari affermano che è quasi impossibile consegnare gli aiuti in gran parte della Striscia a causa delle restrizioni israeliane e delle ostilità in corso. Non è chiaro quanto le consegne via mare potranno essere efficaci nel far fronte alla catastrofe umanitaria poiché ci saranno ancora difficoltà nel consegnare gli aiuti una volta entrati a Gaza.

