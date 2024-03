Al centro delle lamentale ci sono i prezzi bassi che la catena di supermercati paga ai contadini e l'importazione di alimenti da Paesi extra Ue

Gli agricoltori della zona vinicola del Penedès (in Catalogna) protestano davanti al magazzino logistico di Mercadona a Sant Sadurní d’Anoia, in provincia di Barcellona. Al centro delle lamentale ci sono i prezzi bassi che la catena di supermercati valenciana paga ai contadini ma anche l’importazione di alimenti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. La manifestazione si sta svolgendo pacificamente ed è sorvegliata dalla polizia che facilita l’ingresso dei camion nel deposito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata