Stoltenberg: "È un giorno storico"

La Svezia è il 32esimo Stato che aderisce alla Nato. “Questa è davvero una giornata storica. Tra pochi istanti alzeremo la bandiera svedese qui nel quartier generale della Nato e in tutta l’Alleanza e daremo il benvenuto al vostro Paese come 32esimo membro della Nato”, ha dichiarato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante un punto stampa con il primo ministro svedese Ulf Kristersson nel quartiere generale dell’Alleanza atlantica. “La Svezia ha preso il posto che le spetta al tavolo della Nato sotto lo scudo della protezione dell’Articolo 5, la massima garanzia di libertà e sicurezza. Tutti per uno contro uno per tutti“, ha aggiunto Stoltenberg.

“L’adesione alla Nato è positiva per la Svezia, per la nostra stabilità nel nord e per la sicurezza di tutta la nostra Alleanza. La Svezia ha capacità all’avanguardia, in primo luogo perché le forze armate nell’industria della difesa spendono più del 2% del Pil nella difesa. Mentre parliamo, le truppe svedesi stanno invece prendendo parte alla più grande esercitazione militare della Nato dai tempi della Guerra Fredda“, ha aggiunto. “Dopo più di 200 anni di neutralità, vi unirete all’alleanza militare più forte e di maggior successo della storia”, ha concluso Stoltenberg.

Kristersson: “Russia sarà minaccia anche nel prossimo futuro”

“La situazione della sicurezza nella nostra regione non era così seria dai tempi della Seconda guerra mondiale e la Russia continuerà a costituire una minaccia per la sicurezza euroatlantica nel prossimo futuro“, ha detto il premier svedese Ulf Kristersson. “È stato in questa luce che la Svezia ha chiesto di aderire all’alleanza di difesa della Nato per ottenere sicurezza, ma anche per garantire sicurezza“, ha aggiunto Kristersson.

