Il presidente: "Non sono più un giovanotto ma so cosa fare per gli americani"

Il presidente americano Joe Biden ha rilasciato uno spot elettorale in cui scherza sulla sua età e dice che non è più “un giovanotto”.

I’m not a young guy. That’s no secret. But, here’s the deal: I understand how to get things done for the American people.

Here’s the first ad of our spring media campaign. pic.twitter.com/SFvwMdgzwv

— Joe Biden (@JoeBiden) March 9, 2024