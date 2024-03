Il presidente statunitense ha detto che Netanyahu "deve prestare maggiore attenzione alle vite innocenti" a Gaza

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato sabato di ritenere che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu stia “danneggiando Israele più che aiutarlo” nel modo in cui sta affrontando la guerra contro Hamas a Gaza. Il leader statunitense ha espresso il suo sostegno al diritto di Israele di perseguire Hamas dopo l’attacco del 7 ottobre, ma ha detto che Netanyahu “deve prestare maggiore attenzione alle vite innocenti che vengono perse come conseguenza delle azioni intraprese”.

Biden ha avvertito per mesi che Israele rischia di perdere il sostegno internazionale a causa dell’aumento delle vittime civili a Gaza, e le ultime osservazioni in un’intervista con Jonathan Capehart della MSNBC hanno sottolineato il rapporto sempre più teso tra i due leader. Biden ha detto che il numero di morti a Gaza “è contrario a ciò che Israele rappresenta. E penso che sia un grosso errore”. Il presidente Usa ha detto che una potenziale invasione israeliana della città di Gaza di Rafah, dove si rifugiano più di 1,3 milioni di palestinesi, è per lui “una linea rossa”, ma ha detto che non taglierà le armi, come il sistema Iron Dome, che proteggono la popolazione civile israeliana dagli attacchi missilistici nella regione.

“È una linea rossa”, ha detto, quando gli è stato chiesto di Rafah, “ma non lascerò mai Israele. La difesa di Israele è ancora fondamentale, quindi non c’è una linea rossa per cui taglierò tutte le armi in modo che non abbiano l’Iron Dome a proteggerli”. Biden si è detto disposto a presentare il suo caso direttamente alla Knesset, il parlamento israeliano, anche facendo un altro viaggio nel Paese. Si è recato in Israele settimane dopo l’attacco del 7 ottobre.

Il leader statunitense sperava di ottenere un cessate il fuoco temporaneo prima dell’inizio del Ramadan questa settimana, ma ciò appare sempre più improbabile, dal momento che Hamas si è opposto a un accordo promosso dagli Stati Uniti e dai suoi alleati che avrebbe visto una pausa dei combattimenti di circa sei settimane, il rilascio di altri ostaggi detenuti da Hamas e di prigionieri palestinesi detenuti da Israele e un aumento degli aiuti umanitari a Gaza. Biden ha fatto notare che il direttore della CIA Bill Burns si trova attualmente nella regione per cercare di resuscitare l’accordo.

