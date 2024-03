Alla fine si sente una voce fuori campo dire "possiamo rifarlo?" e lui replica scherzando "sono giovane ed energico"

“Non sono un giovanotto, non è un segreto ma questo è il punto, so come fare le cose per i cittadini americani. Ho portato il Paese attraverso la crisi del Covid, oggi abbiamo l’economia più forte del mondo, ho approvato una legge che abbassa i prezzi delle prescrizioni delle medicine, insulina a 35 dollari al mese per le persone più anziane”. E’ lo spot elettorale di Joe Biden, nel quale scherza sulla sua età. Alla fine dello spot si sente una voce fuori campo dire: “Possiamo girare un’altra volta, fare un altro take?” e Biden rispondere “Dunque io sono giovane, energico e bello. Perché diavolo lo stiamo facendo?” e poi sorridere alla telecamera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata