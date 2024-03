Un post mostrava un uomo che lo trascinava incatenato

Sabato un cucciolo di leone è stato affidato a un’associazione animalista della capitale libanese dopo che ne era stata denunciata la scomparsa. Il proprietario del cucciolo aveva denunciato lo smarrimento o furto all’inizio della settimana. Ma poco dopo un post sui social media che mostrava un uomo che trascinava il cucciolo di leone incatenato ha spinto la polizia e gli attivisti per i diritti degli animali ad agire. Le autorità hanno consegnato il cucciolo ad Animals Lebanon, che si sta occupando del piccolo di quattro mesi prima di trovare un rifugio per lui: non si esclude che provenga dalla Siria. Tenere animali selvatici in cattività è un atto criminale in Libano, poiché viola la legge sulla protezione degli animali adottata nel 2017 e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, ratificata dal Libano nel 2013.

