A Giacarta i musulmani salutano i cari scomparsi

(LaPresse) Come da tradizione i fedeli musulmani a Giacarta, capitale dell’Indonesia, rendono visita ai parenti defunti nei cimiteri, alla vigilia dell’inizio del Ramadan. E’ usanza pregare per le persone scomparse e per chiedere perdono per i peccati commessi per avere l’anima purificata prima che inizi il mese sacro dell’Islam.

