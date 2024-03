Contengono circa 41.400 pasti e 23mila bottiglie d'acqua

L’esercito degli Stati Uniti ha effettuato un nuovo lancio di aiuti umanitari su Gaza. Gli aerei della U.S. Air Force hanno sganciato 88 pacchi sulla parte settentrionale della Striscia, contenenti circa 41.400 pasti e 23mila bottiglie d’acqua. La situazione per la popolazione palestinese è sempre più drammatica tant’è che l’Unione europea, assieme a Washington ed Emirati Arabi Uniti, hanno sostenuto l’apertura di un corridoio marittimo per la consegna di vivere e beni di prima necessità. Nel frattempo prosegue il conflitto tra Israele e Hamas, con le due parti coinvolte in guerra che non hanno trovato un accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco. Lo scontro andrà avanti nonostante l’inizio del mese sacro musulmano del Ramadan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata