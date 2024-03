Stati Uniti: "Civili non sono stati uccisi dai nostri lanci umanitari"

Proseguono i lanci di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza. Anche sabato mattina diversi pacchi sono stati paracadutati sui territori in difficoltà. Intanto ancora polemiche per i civili uccisi a seguito di lanci di aiuti con gli Stati Uniti che smentiscono un loro coinvolgimento. “Esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie di coloro che sono stati uccisi. Contrariamente ad alcuni rapporti, questo non è stato il risultato dei lanci aerei statunitensi”, fa sapere il Comando statunitense nel Medioriente (Centcom).

