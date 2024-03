Il sondaggio dell'Università Cattolica portoghese è stato pubblicato dall'emittente pubblica Rtp

Secondo i primi exit poll, in Portogallo la coalizione di centrodestra chiamata Alleanza Democratica è in vantaggio con il 29-33% dei voti, rispetto al Partito socialista che si attesta tra il 25 e il 29%. Segue il partito populista Chega con il 14-17%, in aumento rispetto al 7% che aveva ottenuto nelle ultime elezioni nel 2022. Il sondaggio dell’Università Cattolica portoghese è stato pubblicato dall’emittente pubblica Rtp e nelle precedenti elezioni si è dimostrato molto accurato.

