L'azione dimostrativa contro Luis Montenegro, a capo dell'Alleanza Democratica

Mercoledì in Portogallo un leader di partito è stato colpito con della vernice verde da un attivista climatico a Lisbona prima di un evento elettorale in vista delle parlamentari del 10 marzo. Oggetto del lancio è stato Luis Montenegro, 51 anni, candidato al ruolo di primo ministro a capo dell’Alleanza Democratica, coalizione composta da due piccoli partiti di centro-destra. Secondo quanto affermato dalla polizia, l’attivista responsabile dell’azione dimostrativa è stato preso in custodia. Fa parte di un gruppo ambientalista.

