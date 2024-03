La scrittrice lo ha accusato di averla aggredita sessualmente a metà anni Novanta

Donald Trump ha versato una cauzione da 91,63 milioni di dollari mentre fa appello contro la sentenza pronunciata nel caso per la presunta diffamazione di E. Jean Carroll. La scrittrice lo ha accusato di averla aggredita sessualmente a metà anni Novanta all’interno di un grande magazzino di New York. Lo riporta la Cnn.

A gennaio una giuria federale ha riconosciuto a Carrol un risarcimento da 83,3 milioni di dollari per le presunte dichiarazioni diffamatorie del tycoon che negando di averla violentata aveva detto che la donna non era il suo tipo e si sarebbe inventata le accuse per aumentare le vendite dei libri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata