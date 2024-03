La scadenza del pagamento è fissata per sabato

Il giudice federale Lewis Kaplan ha respinto la richiesta di Donald Trump di rinviare il pagamento del risarcimento da 83,3 milioni di dollari dovuto alla giornalista e scrittrice E. Jean Carroll nella causa per diffamazione persa dall’ex presidente. La scadenza del pagamento è fissata per sabato. I legali del tycoon avevano chiesto la sospensione del pagamento o un suo netto ridimensionamento, sostenendo che in appello la cifra sarebbe stata fortemente ridotta.

