La città è stata colpita proprio mentre il presidente Zelensky e il premier greco Mitsotakis si trovavano in visita

Un’esplosione si è verificata nel porto di Odessa sul Mar Nero mentre in città si trovavano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Il quotidiano ellenico ‘Ekathimerini’ ha spiegato che il ministro Stavros Papastavrou ha confermato l’accaduto spiegando che non ci sono feriti nella delegazione greca in seguito all’esplosione.

Zelensky: “Morti e feriti in attacco a Odessa”

“Non conosco i dettagli ma so che ci sono morti e feriti”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky parlando da Odessa nel corso di una conferenza stampa con il premier greco Kyriakis Mitsotakis. La città è stata colpita proprio mentre i due leader si trovavano in visita. Secondo Zelensky il fatto che i russi abbiano attaccato Odessa durante la visita di un ospite internazionale significa che “o hanno perso la testa o non controllano il loro esercito”.

“Alla fine della visita al porto abbiamo sentito un segnale di allarme aereo e potenti esplosioni accanto a noi. E’ stata un’esperienza impressionante, capiamo che questa guerra colpisce tutti e non risparmia nessuno”, ha sottolineato Mitsotakis.

