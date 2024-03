La decisione dopo il rifiuto di Roma di approvare la nomina: il diplomatico era stato sindaco di un insediamento in Cisgiordania

Il governo israeliano ha ufficialmente ritirato la nomina di Benny Kashriel come nuovo ambasciatore di Israele a Roma. Lo riporta il giornale israeliano Ynet, secondo cui il decisione è dovuta al rifiuto dell’Italia di approvare la nomina perché Kashriel è stato in passato sindaco di Ma’ale Adumim, uno dei più grandi insediamenti della Cisgiordania. Sempre secondo Ynet, il ministero degli Esteri israeliano intende nominare Benny Kashriel ambasciatore in Ungheria.

