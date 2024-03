Un cacciatorpediniere Usa ha abbattuto dei droni lanciati dai ribelli dello Yemen

Un cacciatorpediniere Usa ha abbattuto droni e un missile che gli erano stati lanciati contro dai ribelli houthi dello Yemen nel Mar Rosso. È quanto comunica il Comando centrale dell’esercito Usa (Centcom), riferendo che l’attacco ha preso di mira la Uss Carney, un cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke. I ribelli houthi hanno rivendicato l’attacco, anche se hanno detto di aver preso di mira due navi da guerra americane, senza approfondire con altri dettagli. “Il 5 marzo, tra le 15 e le 17 (ora di Sanaa), le forze del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno abbattuto un missile balistico antinave e 3 sistemi aerei senza pilota ad attacco unidirezionale lanciati dalle aree dello Yemen controllate dagli houthi sostenuti dall’Iran verso la Uss Carney (DDG 64) nel Mar Rosso. Non si registrano feriti o danni alla nave”, riferisce il Centcom, aggiungendo che “più tardi, tra le 20:45 e le 21:40, le forze del Centcom hanno distrutto 3 missili antinave e 3 navi di superficie senza equipaggio (USV) per autodifesa” e precisando che “i missili e gli USV si trovavano in aree dello Yemen controllate dagli houthi”. “Le forze del Centcom hanno identificato i missili, i droni e gli USV e hanno stabilito che costituivano una minaccia imminente per le navi mercantili e per le navi della Marina statunitense nella regione”, prosegue il Comando centrale Usa.

Gli houthi “non si fermeranno fino a quando non sarà fermata l’aggressione e non sarà tolto l’assedio al popolo palestinese nella Striscia di Gaza”. È quanto ha dichiarato il portavoce militare degli houthi, il brigadier generale Yahya Saree, dopo che gli Usa hanno riferito che il cacciatorpediniere statunitense Uss Carney ha abbattuto droni e un missile che gli erano stati lanciati contro dai ribelli houthi dello Yemen nel Mar Rosso. Il portavoce ha riconosciuto l’attacco, ma ha affermato che le sue forze hanno preso di mira due navi da guerra americane. Saree non ha riconosciuto i successivi attacchi aerei che gli Usa riferiscono di aver condotto.

