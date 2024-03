I droni hanno colpito aree residenziali e industriali della città. Non sono state segnalate vittime

Altra notte di intensi bombardamenti russi in Ucraina. A Odessa, sul Mar Nero, un edificio è stato colpito durante un raid delle forze di Mosca, andando in fiamme. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per tentare di domare l’incendio. Le Forze di difesa meridionali dell’Ucraina hanno dichiarato in un comunicato che i droni hanno colpito le aree residenziali e industriali di Odessa. Non sono state segnalate vittime.

Secondo il comunicato, l’esercito ucraino ha distrutto 18 dei 22 droni d’assalto di tipo Shahed lanciati dalla regione della Crimea. Sabato 2 marzo un attacco di droni russi ha distrutto un condominio in città, uccidendo almeno 11 persone. I funzionari hanno riferito che i corpi di un ragazzo e di una giovane donna che stringeva un bambino sono stati estratti dalle macerie.

