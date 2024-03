Sembra che nessuno dei passeggeri si sia salvato

Sarebbero tutte morte le persone che si trovavano a bordo di un aereo monomotore precipitato vicino a un’autostrada interstatale a Nashville, nel Tennessee. Lo riferiscono le autorità. Il pilota del velivolo aveva segnalato problemi al motore, venendo autorizzato a eseguire un atterraggio di emergenza, ha spiegato il portavoce del dipartimento di polizia di Metro Nashville, Don Aaron.

In seguito lo stesso pilota ha affermato che l’aereo non sarebbe riuscito a raggiungere l’aeroporto. Il velivolo si è schiantato contro uno spartitraffico, prendendo fuoco. “Sembra che tutti a bordo siano morti”, ha detto Don Aaron. Il numero esatto di vittime non è ancora noto. Il National transportation safety board e la Federal aviation administration indagheranno sull’incidente.

WATCH: Moment when plane crashes along I-40 in Nashville, Tennessee. Several people were killed in the plane crash.

— AZ Intel (@AZ_Intel_) March 5, 2024