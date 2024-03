Crediti foto: Backgrid©

La principessa del Galles a bordo di un'auto guidata dalla madre Carole nei dintorni del castello di Windsor

Il settimanale ‘Chi‘ pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 6 marzo, le prime foto di Kate Middleton dopo l’intervento d’urgenza all’addome che l’ha costretta a rimanere lontana dalla scena pubblica dal mese di dicembre. La principessa del Galles è a bordo di un’auto guidata dalla madre Carole nei dintorni del castello di Windsor, dove sta trascorrendo la sua convalescenza. Queste immagini fugano così le voci secondo le quali la principessa sarebbe in gravi condizioni di salute o, addirittura, come qualcuno aveva ventilato sui social nei giorni scorsi, in coma. Sebbene affaticata, Kate sembra in via di ripresa ed è probabile che nei prossimi giorni si faccia vedere in pubblico per rassicurare così gli inglesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Primo impegno pubblico di Kate sarà solamente a giugno

Si allungano i tempi di recupero per Kate Middleton dopo l’intervento chirurgico all’addome a cui è stata sottoposta a metà gennaio. Il ministero della Difesa britannico infatti ha fatto sapere che la principessa di Galles prenderà parte alla cerimonia ‘Trooping the Colour’ il prossimo 8 giugno, in quello che viene definito il suo primo incarico ufficiale dopo lo stop forzato. Buckingham Palace fino a ora non ha rivelato dettagli dell’operazione a cui Kate si è sottoposta e ha parlato di un periodo di riposo che sarebbe durato circa tre mesi.

#KateMiddleton has surfaced for the first time since her hospitalization earlier this year that sidelined her for a good while. See more 👉 https://t.co/OD6OfFQ09j pic.twitter.com/ZiBAXkp2Bq — TMZ (@TMZ) March 5, 2024

