Oggi i funerali del dissidente russo

La folla fuori dalla chiesa di Mosca dove si sono svolti i funerali di Alexei Navalny ha intonato slogan contro il Cremlino, come emerge dai video apparsi sui social. “Putin assassino e no alla guerra”, hanno gridato i cittadini, che hanno voluto dare l’ultimo saluto al dissidente russo morto in carcere al Circolo polare artico il 16 febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata