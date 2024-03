I cittadini in attesa del funerale a Mosca scandiscono il nome del dissidente

Le persone davanti alla chiesa di Mosca dove si svolgono i funerali di Alexei Navalny scandiscono il nome dell’oppositore scomparso lo scorso 16 febbraio, in segno di omaggio. “Navalny, Navalny, non abbiamo paura” urlano le persone. Nelle immagini in timelapse le centinaia di persone che si sono riunite davanti alla chiesa per commemorare il dissidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata