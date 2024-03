Decine di persone hanno commemorato il dissidente

Nel giorno dei funerali di Alexei Navalny, decine di persone hanno commemorato l’oppositore russo portando mazzi di fiori e candele davanti all’ambasciata russa a Berlino. La portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, aveva invitato i sostenitori di tutto il mondo a deporre fiori in onore del dissidente, morto lo scorso mese in una colonia penale siberiana in circostanze non ancora chiarite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata