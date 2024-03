Tra le vittime c'è anche un bambino

Un soldato della Bundeswehr è sospettato di aver sparato e ucciso quattro persone nel quartiere di Rotenburg (Wuemme), nella Bassa Sassonia, in Germania. Le autorità hanno riferito che le vittime sono l’ex del sospettato e un bambino, oltre al nuovo compagno dell’ex e sua madre. Le scene del crimine sono due: una in una casa unifamiliare a Westervesede, nel comune di Scheessel, e l’altra a Bothel, nel distretto di Rotenburg. Il sospetto aggressore si è costituito dopo il delitto ed è stato arrestato.

La sparatoria sarebbe avvenuta intorno alle 3:30. Gli agenti sono intervenuti sul posto con diverse autopattuglie e hanno transennato un’ampia zona intorno alla proprietà per poi fare irruzione nell’edificio. Sono stati sparati colpi anche nel comune di Bothel. Secondo la polizia non è ancora chiaro se esista un collegamento tra le due scene del crimine. Effettuata un’operazione anche presso la caserma von Duering di Rotenburg – dove è di stanza, tra gli altri, il 91° Battaglione cacciatori – per la possibile presenza di munizioni ed esplosivi nel veicolo del sospettato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata