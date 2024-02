I manifestanti si sono radunati davanti al Parlamento tedesco

Almeno 150mila persone si sono radunate davanti al Parlamento tedesco per protestare contro l’estrema destra, l’ultima di una serie di grandi manifestazioni del fine settimana in tutta la Germania. I cortei a favore della democrazia sono iniziate tre settimane fa, dopo che il gruppo di giornalisti investigativi Correctiv ha pubblicato un articolo in cui si affermava che membri dell’estrema destra si erano recentemente incontrati per discutere della deportazione di milioni di immigrati, compresi alcuni con la cittadinanza tedesca; alcuni membri del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) erano presenti all’incontro. La protesta a Berlino ha attirato più partecipanti di quanto gli organizzatori si aspettassero, nonostante la pioggia intermittente. Proteste simili contro l’estrema destra in altre città tedesche, tra cui la città meridionale di Friburgo e quella occidentale di Hannover, hanno attirato oggi migliaia di partecipanti.

