Intanto procedono a rilento le trattative per un accordo sulla liberazione dei prigionieri

I parenti degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza hanno protestato davanti all’ambasciata americana a Tel Aviv, in Israele, invocandone nuovamente il rilascio. Nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva affermato che un accordo per sospendere i combattimenti tra Israele e Hamas a Gaza e liberare alcuni ostaggi detenuti dal gruppo militante “probabilmente” non sarà raggiunto entro lunedì. I suoi commenti alla Casa Bianca sono arrivati giorni dopo che aveva affermato di sperare di raggiungere un accordo entro la fine del prossimo fine settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata