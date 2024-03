Ieri gli spari sulla folla in fila per gli aiuti. Hamas: "Una strage, oltre 100 vittime". L'Idf parla di "sfortunato incidente"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 147. L’esercito israeliano ha aperto il fuoco tra la folla che attendeva gli aiuti, provocando decine di morti. L’Idf fa sapere che si è trattato di un incidente perché la folla ha cominciato a “saccheggiare le attrezzature” mentre i viveri venivano distribuiti, mettendo le truppe in pericolo. Hamas avverte: “A questo punto negoziati a rischio”. Abu Mazen: “Spregevole massacro”. Borrell (Ue): “Nuova carneficina totalmente inaccettabile”. Casa Bianca: “Grave incidente”. Giorgia Meloni: “Profondo sgomento, lavorare a una tregua”.

Israele libera a sorpresa 50 detenuti palestinesi

Ieri sera 50 detenuti palestinesi sono stati inaspettatamente rilasciati dalla prigione di Ofer, in Cisgiordania. Secondo i media palestinesi si trattava di persone arrestate dopo l’attacco del 7 ottobre. Lo riporta I24news. Le forze israeliane di difesa (Idf) e il servizio di sicurezza dello Shin Bet, hanno fatto sapere che il rilascio è dettato dalla necessità di “fare spazio a detenuti di più alto livello”. Ma secondo il ministro israeliano della Sicurezza, Itamar Ben Gvir, i prigionieri “non sono stati rilasciati a causa della mancanza di spazio nelle carceri”. La decisione, prosegue, “deriva da una direttiva del capo dello Shin Bet, un ‘regalo’ per il Ramadan”. Secondo Ben Gvir “è allarmante che nel giorno (ieri ndr) in cui due ebrei sono stati assassinati” in Cisgiordania “il capo dello Shin Bet scelga di rendere omaggio agli assassini”. E’ seguita una dichiarazione dello Shin Bet, secondo cui “la settimana scorsa l’Idf e lo Shin Bet hanno dovuto annullare gli arresti previsti per il periodo del Ramadan a causa della carenza di posti in prigione provocata dalla guerra”.

Israele consegna lista prigionieri che non libererà

La delegazione israeliana che si trovava al Cairo per discutere i dettagli di un possibile accordo per la liberazione degli ostaggi avrebbe consegnato alla parte egiziana l’elenco dei prigionieri palestinesi che Tel Aviv non è disposta a scarcerare se verrà raggiunta un’intesa con Hamas. Lo riporta Canale 12, citato da Times of Israel. La delegazione dovrebbe tornare al Cairo la prossima settimana per ulteriori colloqui.

Cina: “Ferma condanna per la strage di civili a Gaza”

“La Cina è rimasta scioccata dall’incidente, condanniamo fermamente questo incidente ed esprimiamo le nostre condoglianze alle vittime e ai feriti”. Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning a proposito della strage di civili in attesa degli aiuti umanitari avvenuta ieri a Gaza City, nel nord della Striscia. Lo riportano i media asiatici. “La Cina esorta tutte le parti interessate a cessare immediatamente il fuoco e la guerra, a proteggere efficacemente la sicurezza dei civili e a garantire l’accesso agli aiuti umanitari ed evitare un disastro umanitario più grave”, ha proseguito Mao.

Macron: “Indignato per immagini Gaza, cessate il fuoco immediato”

“Profonda indignazione per le immagini che ci giungono da Gaza, dove i civili sono stati presi di mira dai soldati israeliani. Esprimo la mia più forte disapprovazione per questi scatti e chiedo verità, giustizia e rispetto del diritto internazionale. A Gaza la situazione è drammatica. Tutte le popolazioni civili devono essere protette. È necessario mettere in atto immediatamente un cessate il fuoco per consentire la distribuzione degli aiuti umanitari”. Così su X il presidente francese Emmanuel Macron.

Borrell: “Inorridito da carneficina civili a Gaza”

“Sono inorridito dalla notizia dell’ennesima carneficina tra i civili a Gaza alla disperata ricerca di aiuti umanitari. Queste morti sono assolutamente inaccettabili. Privare le persone degli aiuti alimentari costituisce una grave violazione del diritto internazionale umanitario. Deve essere garantito il libero accesso umanitario a Gaza”. Lo scrive su X l’Alto Rappresentante Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell.

