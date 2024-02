Sospesa per consentire appello la decisione, che si basa sul divieto di ricoprire incarichi pubblici per chi è stato coinvolto in un'insurrezione

Un giudice della contea di Cook (Illinois), Tracie Porter, ha stabilito che il comitato elettorale dello Stato deve cancellare il nome dell’ex presidente Donald Trump dalle primarie dell’Illinois del 19 marzo. Il giudice ha sospeso il suo ordine fino a venerdì per consentire un appello. La decisione è legata alla vicenda dell’insurrezione in Campidoglio del 6 gennaio 2021. Il tribunale, nella sua sentenza di 38 pagine, ha scritto che la precedente decisione del comitato elettorale di ammettere la candidatura di Trump era “chiaramente errata”.

Il 14esimo emendamento

Dopo il Colorado e il Maine, l’Illinois è il terzo Stato Usa in cui Trump è stato escluso dalle primarie da un giudice sulla base del 14esimo emendamento della Costituzione statunitense, che proibisce a coloro che sono stati “coinvolti in un’insurrezione” di ricoprire incarichi pubblici. “Questa è una vittoria storica“, ha affermato Ron Fein, direttore legale di Free Speech For People e uno dei legali che si è occupato del caso: “Ogni tribunale o funzionario che ha esaminato i meriti dell’idoneità costituzionale di Trump ha scoperto che è stato coinvolto nell’insurrezione dopo aver prestato giuramento e lo ha quindi squalificato dalla presidenza”.

Staff Trump: “Incostituzionale, faremo ricorso”

Lo staff di Donald Trump ha respinto la decisione della giudice dell’Illinois Tracie Porter definendola “illegale”. “Un giudice democratico attivista dell’Illinois ha scavalcato in modo sommario la commissione elettorale dello Stato e ha contraddetto le precedenti decisioni di decine di altre giurisdizioni statali e federali. Si tratta di una sentenza incostituzionale che impugneremo rapidamente”, ha commentato il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung.

Suprema Corte si esprimerà su richiesta immunità Trump

Intanto, la Corte Suprema ha accettato di esprimersi sulla richiesta di immunità presidenziale avanzata da Trump con riferimento ai procedimenti penali nei suoi confronti. Valuterà, ha spiegato in una breve nota, “se e in quale misura un ex presidente gode dell’immunità presidenziale da procedimenti penali per comportamenti presumibilmente implicanti atti ufficiali durante il suo mandato“. La Corte Suprema aveva già affermato in precedenza che i presidenti sono immuni dalla responsabilità civile per gli atti ufficiali, e gli avvocati di Trump sostengono che tale protezione dovrebbe essere estesa anche ai procedimenti penali. La Corte esaminerà le argomentazioni ad aprile, con una decisione probabilmente entro la fine di giugno.

Trump esulta per decisione Corte Suprema

Trump ha esultato per la decisione della Corte Suprema con un post sul social network Truth affermando che gli studiosi di diritto “sono estremamente grati” che la Corte sia intervenuta. “I presidenti saranno sempre preoccupati, e perfino paralizzati, dalla prospettiva di procedimenti giudiziari illeciti e ritorsioni dopo aver lasciato l’incarico”, ha scritto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata