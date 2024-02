Il presidente russo: "Conseguenze tragiche in Ucraina in caso di invio truppe Nato"

La Russia ha armi che possono colpire obiettivi sul territorio dei Paesi occidentali. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso alla nazione davanti all’Assemblea federale. “Loro (l’Occidente – ndr) devono capire che anche noi abbiamo armi che possono colpire obiettivi sul loro territorio“, ha detto Putin, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. I missilici balistici Sarmat sono stati consegnati all’esercito e “fra poco dimostreremo la loro azione sul campo”, ha aggunto Putin.

Russia, Putin: “Retorica Occidente fa rischiare guerra nucleare”

La retorica dell’Occidente fa rischiare “un conflitto con l’uso di armi nucleari e conseguentemente la distruzione della civiltà“, ha aggiunto il presidente russo. “Loro (l’Occidente ndr.) ora stanno escogitando modi per spaventare il mondo intero, tutto questo minaccia davvero un conflitto con l’uso di armi nucleari e quindi la distruzione della civiltà”, ha detto Putin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

Ucraina, Putin: “Conseguenze tragiche in caso di invio truppe Nato”

“Si è iniziato a parlare della possibilità di inviare contingenti militari della Nato in Ucraina” ma “le conseguenze per gli eventuali interventisti” saranno “tragiche“, ha sottolineato inoltre Putin.

Ucraina, Putin: “Russia sostiene nostri soldati”

La Russia sta “difendendo la propria sovranità e sicurezza e proteggendo i nostri compatrioti” in Ucraina. È quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, parlando di unità nazionale russa anche mentre infuriano i combattimenti in Ucraina, nel discorso alla nazione che sta tenendo all’Assemblea federale. Putin ha ricordato i soldati russi e ha onorato i caduti in combattimento con un minuto di silenzio. Il suo intervento giunge a pochi giorni dalle elezioni presidenziali, in programma in Russia dal 15 al 17 marzo prossimi, elezioni che lo stesso presidente è quasi certo di vincere.

