L'annuncio alla vigilia della visita della premier Meloni a Washington

Paolo Messa è il nuovo ‘Europe Center fellow’ dell’Atlantic Council e “contribuirà a delineare il ruolo chiave dell’Italia nella comunità transatlantica“. Lo ha annunciato il think tank Usa in un post su X, alla vigilia della visita della premier Giorgia Meloni a Washington. Il post riporta anche un link al recente articolo scritto da Messa insieme a Karim Mezran sulla Presidenza italiana del G7. Messa, 47 anni, è una delle figure di maggior peso della comunità italiana a Washington. Già direttore del Centro Studi Americani e consigliere di amministrazione della Rai, dal 2018 al 2023 è stato dirigente di Leonardo.

We are delighted to welcome @PaoloMessa as a Europe Center fellow to help shape Italy’s critical role in the transatlantic community.

Check out his latest article on 🇮🇹’s #G7 presidency: https://t.co/QXsoYHFvVw pic.twitter.com/NqTOnc600s

— Atlantic Council Europe Center (@ACEurope) February 27, 2024