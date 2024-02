L'agitazione è stata convocata dai sindacati a un anno dall'incidente ferroviario in Tesssaglia che provocò 57 morti

Uno sciopero dei trasporti ha paralizzato la Grecia mercoledì, con treni e traghetti fermi per l’agitazione convocata dai sindacati in occasione del primo anniversario del grave incidente ferroviario avvenuto il 28 febbraio scorso in Tessaglia, nell’est del paese che provocò 57 morti. Le sigle sindacali chiedono maggior sicurezza e lo sblocco degli aumenti salariali imposti durante la crisi finanziaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata