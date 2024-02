Il presidente Usa ha parlato mentre si mangiava un gelato: "Ci siamo vicini, ma non abbiamo ancora finito"

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che spera che un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che sospenderebbe le ostilità e consentirebbe il rilascio degli ostaggi rimasti, possa entrare in vigore entro l’inizio della prossima settimana. Alla domanda su quando pensa che il cessate il fuoco possa iniziare, Biden ha risposto: “Spero che all’inizio del weekend, intendo dire alla fine del weekend, il mio Consigliere per la sicurezza nazionale mi dica che siamo almeno vicini. Ci siamo vicini, ma non abbiamo ancora finito. E la mia speranza è che entro lunedì prossimo avremo un cessate il fuoco”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca mentre mangiava un gelato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata