Il pezzo da collezione creato dalla la Royal Mint in onore della popstar

(LaPresse) Una moneta per omaggiare la memoria di George Michael. La Royal Mint, la zecca del Regno Unito, ha realizzato il pezzo da collezione. Sulla moneta l’immagine del cantante londinese con gli iconici occhiali da sole da aviatore e un’incisione del ritornello di “Faith”, suo singolo di successo del 1987. “A nome di George Michael, siamo profondamente onorati che la Royal Mint gli renda omaggio creando una serie di monete di splendida fattura. Sarebbe stato enormemente orgoglioso e sinceramente toccato dal fatto che un’istituzione nazionale abbia deciso di rendere omaggio alla sua memoria in questo modo”, scrive in un comunicato, la George Michael Entertainment.

