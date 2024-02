La manifestazione davanti alla Corte Suprema israeliana

(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate di fronte alla Corte Suprema israeliana a Gerusalemme per protestare contro l’esenzione al servizio militare degli ebrei ortodossi. I giudici sono chiamati a esprimersi su una petizione che chiede che l’attuale legge, scaduta il primo giugno, non possa essere considerata prorogata.”Lo Stato di Israele non può continuare a portare il peso di 63mila potenziali soldati non arruolabili”, dice l’avvocato Dafna Holz-Lechner, che rappresenta il Movimento delle madri al Fronte.

