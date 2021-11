L'associazione Women of Wall si batte per l'uguaglianza di genere a livello religioso

(LaPresse) – Migliaia di ebrei ultra-ortodossi hanno inscenato una protesta al Muro del Pianto a Gerusalemme, in Israele, contro un gruppo di donne che si batte per l’uguaglianza di genere nella preghiera. Le componenti dell’associazione Women of Wall infatti hanno portato rotoli della Torah, il testo sacro dell’ebraismo, e utilizzato il talled, tradizionale sciallo di preghiera, nella sezione dedicata alle donne del sito. L’usanza è contrastata dai tradizionalisti, che amministrano il Muro del Pianto, ed è oggetto di una controversia irrisolta, sia a livello legislativo che giuridico. I dimostranti sono stati tenuti a distanza e contenuti dalla polizia ma hanno protestato rumorosamente con fischietti e in alcuni frangenti si sono confrontati verbalmente con le attiviste.

