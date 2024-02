Nuovo video delle Forze di difesa di Tel Aviv

Prosegue l’offensiva via terra delle Forze di difesa israeliane nel sud della Striscia di Gaza. L’Idf ha diffuso un nuovo video che mostra i soldati dello Stato ebraico in perlustrazione in una zona non meglio precisata dell’exclave palestinese mentre sparano contro presunti obiettivi di Hamas. Intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che l’offensiva militare a Rafah delle Forze di difesa di Tel Aviv potrebbe essere “ritardata in qualche modo” se si raggiungesse un accordo per un cessate il fuoco di una settimana tra Israele e Hamas.

