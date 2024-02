I gruppi umanitari hanno difficoltà a raggiungere molte zone dell'enclave per fornire assistenza

Centinaia di palestinesi si sono riuniti tra le rovine di Gaza City, in attesa dell’arrivo di aiuti nel territorio assediato dall’esercito israeliano. I gruppi umanitari affermano di aver avuto difficoltà a raggiungere molte zone dell’enclave per fornire assistenza. Decine di giovani si sono seduti su cumuli di terra e macerie, aspettando con ansia l’arrivo di aiuti diventati ormai disperatamente necessari. Alcuni si sono presentati addirittura con cavalli e carri. L’UNRWA, la principale agenzia delle Nazioni Unite che fornisce aiuti alla popolazione di Gaza, ha dichiarato di non essere in grado di fornire assistenza alimentare al nord di Gaza da oltre un mese.

