L'ex ambasciatrice americana all'Onu: "Non ci fermeremo finché l'America non vincerà"

Nikki Haley è stata sconfitta da Donald Trump nelle primarie repubblicane svolte in South Carolina. La 52enne di Bamberg ha perso a casa sua, nello Stato che ha guidato in qualità di governatrice dal 2011 al 2017. L’ex ambasciatrice americana all’Onu, tuttavia, non demorde e continua a voler correre per la presidenza americana. “All’inizio della settimana ho detto che, a prescindere da ciò che accadrà in South Carolina, continuerò a candidarmi alla presidenza. Sono una donna di parola“, ha detto Haley dopo l’esito del voto. “Sono grata al South Carolina. Lo sono sempre stata e sempre lo sarò. E sono grata che oggi non sia la fine della nostra storia. Domani andremo in Michigan e negli Stati del Super Tuesday per tutta la prossima settimana. Continueremo a lottare per l’America e non ci fermeremo finché l’America non vincerà”, ha aggiunto.

